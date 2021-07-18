Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'un çıkış noktası olarak gözüken Çin'den yeni bir ürkütü haber daha geldi. Başkent Pekin’de 53 yaşındaki bir veteriner, mart başında, ölmüş iki maymunu inceledikten sonra "Monkey B" (BV) virüsüne yakalandı. Ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle hataneye kaldırıldı. 1 ay sonra ise ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı. Birkaç farklı hastanede tedavi gören veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

BÜTÜN TEMASLILARA PCR TESTİ YAPILDI

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı. Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi. Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen bütün yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.



Çin koronavirüsle ilgili kritik verileri siliyor: Yüzlerce dosya kayıp Koronavirüsle ilgili kritik verileri gizlediğine dair Çin hükümetine yeni bir suçlama yöneltildi.



Bilim adamları İtalyan kadının peşinde: İlk koronavirüs hastası o mu? Bilim adamları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün kökenlerini araştırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde yapılan bir araştırma ise 25 yaşındaki İtalyan bir kadının, ilk Covid-19 vakasının Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesinden bir ay önce, koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu ortaya çıkardı.