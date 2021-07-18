Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor müsabakasına vandallar gölge düşürdü. ABD’nin Washington şehrinde oynanan bir beyzbol maçı sırasında stadyumun dışında 3 kişinin silahla yaralandığı duyuldu. Söz konusu silahlı saldırı, büyük paniğe neden oldu.

Başkentteki Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında dışarıda duyulan silah sesleri korkuttu.

Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

New York'ta silahlı şiddetin artması ile acil durum ilan edildi ABD'nin New York eyaletinde silahlı saldırı olaylarının artması üzerine acil durum ilan edildi. Yılın ilk 6 ayında silahlı şiddet olaylarının yüzde 38 arttığı New York acil durum ilan eden ilk eyalet oldu.