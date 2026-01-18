8 ton başlık taşıyabilir! Kuzey Kore'ye karşı dev balistik füzeyi konuşlandırıyorlar
Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşılık verebilecek dev Hyunmoo-5 balistik füzesini konuşlandırma kararı aldı. Güney Kore'den yapılan açıklamada karadan karaya olan "Hyunmoo-5" balistik füzesinin 8 ton başlık taşıyabildiği vurgulandı.
Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev "Hyunmoo-5" balistik füzesini konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yonhap'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan askeri yetkililer, Hyunmoo-5 karadan karaya balistik füzesine ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev Hyunmoo-5 füzesinin konuşlandırılma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
8 TON BAŞLIK TAŞIYABİLİR
Hyunmoo-5 balistik füzesinin, toprağın derinliklerine nüfuz edebilecek ve yer altı sığınaklarını yok edebilecek yaklaşık 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtiliyor.
Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, 2025'te yaptığı açıklamada Güney Kore'nin nükleer silahları olmaması nedeniyle "terör dengesinin sağlanması için önemli miktarda Hyunmoo-5 füzelerine sahip olmaları gerektiğini" kaydetmişti.
Hyunmoo-5'in 2025'in sonunda konuşlandırılmaya başladığı ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 2030'da görev süresi dolmadan önce sürecin tamamlanacağı ifade ediliyor.