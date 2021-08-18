BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.
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BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Eşref Gani,