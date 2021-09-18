Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde bugün 47 bin 300 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilere ders kitapları dağıtıldı. Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, 2021-2022 yeni eğitim-öğretim yılının güvenli bir ortamda başladığını söyleyerek bölgede sağlanan huzurun eğitim hayatına da olumlu yansıdığı ifade etti. Hac İmam, Tel Abyad'da 32 bin ve Rasulayn'da 15 bin 300 olmak üzere toplam 47 bin 300 öğrencinin ders başı yaptığını ve bölgede toplam 443 okulda 2 bin 313 öğretmen görev yapacağını kaydetti.

"HALKIMIN BENİMLE GURUR DUYMASINI İSTİYORUM"

İkinci sınıfa başlayan Şam Bedir, yeni ve temiz sıralarsa eğitim alacakları için sevinçli olduğunu söyleyerek "Başarılı bir öğrenci olmak istiyorum. Büyüyünce çocuklara eğitim vermek için öğretmen olmak istiyorum." dedi. Yeni arkadaşlar edinmek istediğini ifade eden 7. sınıf öğrencisi Fatma Bekri, "Öğretmenlerimiz ve müdürümüz bize iyi davranıyor. Fırsatım olursa ileride Türkiye'de eğitimime devam edip, tekrar ülkeme dönmek istiyorum. Beden eğitimi hocası olup halkımın benimle gurur duymasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.

Suriye'den gelen petrol atıkları Hatay'da elekle temizliyorlar Güney sınır komşumuz Suriye'den gelen petrol sızıntıları Türkiye denizlerini kirletmeye devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sızıntılara karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.