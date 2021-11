Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ederken sevindiren haber Japonya'dan geldi. Aşılama çalışmaları ve karantina koşullarına rağmen ülkede toplam can kaybı 18 bini aşmıştı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede son 15 aydır ilk kez Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Paylaşılan verilere göre; Japonya'da son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybı yaşanmazken, vaka sayısı 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi.

Ülkede can kaybı Nisan 2021'de 10 bini geçmiş, en son açıklanan ölü sayısı ise 18 bin 322 olmuştu. 100 kişi ise yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.

NÜFUSUN YÜZDE 73'Ü ÇİFT DOZ AŞILI

126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Covid-19'a karşı iki doz aşılanmışken, Japonya, aşılanmış iş adamlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceğini duyurdu.

Japonya hükûmeti Covid-19'un ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahiplerine yeni nakit yardımı planlıyor.

AŞILILARIN KARANTİNA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

Uygulanan mevcut yönetmelikte Covid-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden iş adamları Japonya'ya girişlerinde 10 gün boyunca karantinaya giriyordu. Kyodo ajansının haberine göre hükûmet, kısa süreli iş kapsamında ülkeye gelen ve Covid-19 aşısı yaptırmış iş adamlarının karantina süresini 3 güne indirecek.

Buna göre iş adamlarının bağlı bulunduğu firmalar, karantina sonrası ülke içindeki 7 gün süreli iş aktivitelerini önceden Japonya otoritelerine bildirecek.

8 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılar kabul edilecek.

