Türkiye Gazetesi

Meksika’da alkollü araç kullanan kadın, kaza yapması üzerine indiği aracın el frenini çekmeyi unutunca 3 çocuğuyla birlikte otomobilini çukura düşürdü. Kadın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, araçla birlikte çukura düşen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EL FRENİNİ ÇEKMEDEN ARAÇTAN İNDİ ARAÇ 3 ÇOCUKLA ÇUKURA DÜŞTÜ

Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana şehrinde yaşanan olayda alkollü olduğu öğrenilen bir kadın, aracını park etmeye çalışırken başka bir araca çarptı. Durumu kontrol etmek için aracından inen kadın el frenini çekmeyi unutunca araç, içerisindeki üç çocuğuyla birlikte hareket etti. Kadın aracının hareket ettiğini fark edince durdurmaya çalışsa da aracının çukura düşmesine engel olamadı. Yaşanan olay ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, kadını olayla ilgili sorgulamak istedi. Ancak kadın, memurlar ile tartışmaya başlayınca gözaltına alındı.

Polis, alkollü olduğu tespit edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken, araçta bulunan üç çocuğun ise kazada yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

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