Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Maryland Üniversitesinde 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak genetiği değiştirilen domuz kalbi nakledilmişti.

Dünya basınında büyük yankı bulan operasyonun ardından ABD'den şaşırtıcı bir nakil haberi daha geldi.

FONKSİYONLARINI BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ

ABD'li cerrahlar beyin ölümü gerçekleşen, bitkisel hayattaki böbrekleri iflas etmiş bir hastaya, domuzdan alınan böbrekleri nakletti.

Nakledilen iki böbrek, idrar üretimi ve kanı filtreleme dahil olmak üzere böbrek fonksiyonlarını başarıyla yerine getirdi.

American Journal of Transplantation adlı bilimsel dergide, yayımlanan hakemli çalışmaya göre operasyonun ardından geçen 77 saatte organlar reddedildiğine dair hiçbir belirti görülmedi.

Amerikalı ekip, canlı insanlar üzerindeki denemelerin de bu yıl sonunda başlayacağını tahmin ediyor.

BİNLERCE HAYAT KURTARILABİLİR

Öte yandan, doktorlar bu operasyonlar ile dünyada uygun organın bulunmasını bekleyen binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini söyledi.

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