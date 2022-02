Türkiye Gazetesi

Bill Gates pandemiden yaklaşık 5 yıl önce bulaşıcı hastalık konusunda yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Daha sonra da açıkladığı komplo teorileri ile gündem olmaya devam etti. Gates, şimdi de 3 Mayıs’ta piyasaya çıkması planlanan kitabını duyurdu.

"How to Prevent the Next Pandemic" (Bir Sonraki Salgın Nasıl Engellenir) isimli kitap ile ilgili olarak Gates, “Ne zaman Covid-19’un oluşturduğu bir olumsuzluk görsem, ne zaman güncel ölüm sayılarını görsem, ya da birinin salgın yüzünden işini kaybettiğini öğrensem ya da bir okulun kapalı kaldığını görsem, bunun tekrar yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

“COVID SON PANDEMİ YAPABİLİRİZ”

Gates, son olarak “Aşıdaki ilerleme ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadelede uzmanlık kazanmak gelecekte bu tür krizleri engelleyecektir. Eğer doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Covid-19’u son pandemi yapabiliriz.” dedi.



Dünyanın en pahalı evi satılamadı! Talipleri arasında Bill Gates'te var İtalya’nın başkenti Roma'da 16. yüzyılda inşa edilen ve 471 milyon euro değer biçilerek açık arttırmaya çıkarılan “Villa Aurora” satılamadı. Villa, Nisan ayında fiyatı yüzde 20 düşürülerek tekrar açık artırmaya sunulacak. Villanın bu kadar değerli olması, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1597 tarihli freskini barındırmasından kaynaklanıyor.

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması! Mart ayına işaret etti Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılıyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin çeşitli tahminler olsa da Bill Gates'in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık uyarısı tahmininin doğru çıkmasının ardından, yaptığı açıklamalar gündem oluyor. Gates yeni varyantın bitiş süresi ile ilgili Mart ayına işaret ettii.