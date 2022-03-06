Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırının 11. gününde savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vlaidmir Putin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Pentagon ve Ukrayna'daki istihbarat raporlarında yer alan bilgilere göre Putin'in sağlığının kötü olduğu kaydedildi.

'ÖLÜMCÜL KANSERE YAKALANDI'

İngiltere basınından Daily Star'da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, "ölümcül bağırsak kanseri" hastalığına yakalandı. İsmi açıklanmayan bazı ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderin "şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği" ve ayrıca sürekli somurtkan olmasının "sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği" iddia edildi.

'UKRAYNA SALDIRISI ARDINDA BIRAKMAK İSTEDİĞİ MİRAS'

ABD kaynakları "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir." görüşünü savundu.

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi ise analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.

'HASTA OLDUĞUNDAN EMİNİZ'

Haberde "Geçmişte gülümsediğini gördük, ancak 2022'de mutlu göründüğü çok az fotoğraf var. Hasta olduğundan eminiz. Koronavirüs endişesi nedeniyle personelini belli bir mesafede tutuyor." ifadeleri kullanıldı.

ESKİ İNGİLİZ BAKAN, PUTİN'İN KASLARINI YORUMLADI

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen, geçtiğimiz günlerde Times Radyosu'na konuk oldu burada açıklamalarda bulundu. Owen, Putin'in değişen yüz şeklinin, Rus liderin steroidler kullandığının bir işareti olduğunu iddia ederken, bu ilaçların vücut geliştiricilerde "saldırganlığa" yol açtığını kaydederek "Kaslarıyla çok gurur duyuyor. Bu ilaçları kullanırsanız, size bu yüzü sağlar. Bağışıklığınızı azaltır ve sizi koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirir." dedi.

Trump'tan Putin'e tehdit: Moskova'yı vururuz Eski ABD Başkanı Donald Trump golfçü John Daly ile yaptığı telefon görüşmesinde Putin'i tehdit ettiğini söyleyerek 'Moskovay'yı vururuz' ifadelerini kullandığını belirtti.

Putin'den yaptırım açıklaması: Bu bize savaş ilanıdır Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.

Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Sizin için ölmeye hazırım Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Sizin için ölmeye hazırım' dedi.