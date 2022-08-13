Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Avrupa ülkelerinin nüfuslarındaki azalma hızla devam ediyor. BM Dünya Nüfus Beklentileri 2022 raporu verileri, Orta, Güneydoğu ve Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki post-sosyalist ülkelerin toplam nüfusunun 2021'de 418 milyon iken yüzyılın sonunda 362 milyona düşeceğini gösteriyor. Ülkelerin hızla artan nüfusa sahip olduğu tek bölge olan Orta Asya ülkeleri çıkarıldığında, düşüş daha da artıyor. Nüfus yüzde 32'lik bir düşüşle 339 milyondan 231 milyona geriliyor.

EN BÜYÜK KAYIP ARNAVUTLUK'TA

Raporda öne çıkan başlıklara göre Orta Asya hariç gelişmekte olan Avrupa bölgesi için nüfus 2084'te 249 milyonun yani 2050 seviyesinin altına düşecek. Üç Güneydoğu Avrupa ülkesi, 2021'e kıyasla en hızlı nüfus düşüşünü görmeye hazırlanıyor. Arnavutluk'un nüfusu yüzde 61 düşerken, Bulgaristan'ın nüfusu yüzde 57 ve Sırbistan'ın nüfusu yüzde 55 oranında düşecek. Ukrayna'da 2100 yılına kadar tahmini olarak yüzde 53'lük bir düşüş tahmin ediliyor. Ukrayna'nın nüfusunun bu yılın başında 43 milyon iken 2023'te 36 milyona düşmesi bekleniyor.

SAVAŞ SONRASI UKRAYNA

Savaş sona erip mülteciler dönse bile Ukrayna nüfusunun bir daha asla 40 milyon sınırını geçmesi beklenmiyor. Letonya, Hırvatistan, Bosna, Litvanya, Kosova, Ermenistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'nın yüzyılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40 ila yüzde 50'sini kaybetmeleri bekleniyor. Rusya'nın nüfusunun, eski Sovyet devletlerinden gelen göç sebebiyle Avrupa'daki diğer birçok devletten daha az düşmesi bekleniyor. Bölgenin en kalabalık ülkesi Rusya'nın 2021'de 145 milyon olan nüfusunun, 2100'e kadar 114 milyona düşeceği öngörülüyor. 2025'ye kadar yüzde 20'den fazla azalmanın Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Sırbistan ve Ukrayna'da gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Rusya'nın yanı sıra, Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki daha zengin ülkeler, özellikle Slovenya ve Çekya, doğal nüfus düşüşünü dengeleyen içe göç yaşıyor. Dünya nüfusunun bu yıl 15 Kasım'da 8 milyara ulaşacağı ve 2050'de 9,7 milyara ve 2100'de 10,4 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

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