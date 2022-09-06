Türkiye Gazetesi

ABD basını, Rusya ve Kuzey Kore arasında çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. New York Times'ın Amerikan istihbarat belgelerinde gizliliği kaldırılan dokümanlara dayandırdığı habere göre, Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ve roket satın aldığını yazdı.

ABD hükümet yetkilileri, Rusya'nın önce İran'a ve şimdi Kuzey Kore'ye yönelme kararının, ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rus ordusunun malzeme teminine zarar verdiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

İRAN İLE DRON ALIŞVERİŞİ

Daha önce Rusya'nın İran yapımı dronları satın aldığı duyurulmuş ve söz konusu dronların mekanik sorunlarının olduğu iddia edilmişti.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının öncesinde Moskova'nın askeri planlarına dair dokümanların gizliliğini kaldırmaya başlamıştı. Daha önceleri özel olarak "müttefiklerle paylaşılan" bilgilerin sonra ise kamuya açık yayımlandığı belirtiliyor.

Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi Kuzey Kore, tansiyon artırıcı hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Güney Kore'nin 'nükleer silahlanmayı bırakın, ekonomik destek verelim' teklifinin ardından ülke, iki seyir füzesi fırlattı.

Rusya İran'a S-300 gönderecek Rusya'nın İran'a S-300 füze sistemi sevkiyatına yakında başlayacağı belirtildi.