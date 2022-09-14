Türkiye Gazetesi

Tayvan ile ABD arasındaki yakınlaşma sonrası Çin rahatsızlığı, Pasifik’te krize sebep oldu. Tüm bunların hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyareti gerilimi daha da yükseltti. Bugün yine olayı daha da ileriye taşıyacak bir gelişme yaşandı, Çin'in çok sayıda savaş uçağı Tayvan'ın üstünde uçtu konu ile ilgili açıklama geldi, işte detaylar... Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

ORTA ÇİZGİYİ GEÇTİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 2'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 1 uçağın ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi. Yerli üretim 1 J-16 savaş ve 1 Y8 EW elektronik muharebe uçağı, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçerken, 1 J-11 savaş uçağının ADIZ'ın güneybatısına uçtuğu ifade edildi. Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 24 uçak ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Çin-Tayvan krizinde sıcak gelişme: Hava sahasına giren İHA etkisiz hale getirildi ABD Temsilciler Meclisi başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin etkileri sürüyor. Tayvan üzerinde uçuşlarını sürdüren Çin’in İHA tacizleri devam ederken Tayvan ordusu, bugün hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Çin Tayvan-ABD hattında yüksek gerilim: 62 savaş uçağı ve 7 gemi bölgede Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini arttırdığı gözleniyor.