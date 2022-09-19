Ayrıntılar geliyor
. 6,9 ile sallanan Tayvan'da depremin bilançosu belli oldu Tayvan’ın Taitung kenti yakınlarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Köprülerin hasar gördüğü, trenlerin raydan çıktığı afette 1 kişinin öldüğü 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Son dakika: Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Çatı sporcuların üzerine çöktü, binalar yıkıldı Son dakika haberine göre; Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başkent Taipei dahil olmak üzere birçok kentte hissedilirken, 4 kişi yaralandı. Şiddetli sarsıntıya dayanamayan bir spor salonunun çatısının sporcuların üzerine çöktüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Tayvan nerede? Tayvan deprem şiddeti kaç? Tayvan depremi ölü yaralı sayısı! Tayvan depremi ölü yaralı sayısı kaç? Tayvan deprem şiddeti kaç? Asya ülkelerinden Tayvan’da 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Tayvan nerede sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Bir gün önce Tayvan’ın güneydoğusunda 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.