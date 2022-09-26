Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları 7. ayı geride bırakırken bir gelişmede Rusya'da yaşandı. Rusya'da, kısmi seferberlik kapsamında askere alımların yapıldığı binada yetkili komutana ateş açıldı.

Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki Ust-Ilimsk kasabasında, Irkutsk Bölge Valisi Valisi Igor Kobzev, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Alexander Vladimirovich Eliseev adlı komutanın vurulduğunu, durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Kobzev, açıklamasında, "Bugün acil bir durum yaşandı. Ust-Ilimsk'te genç bir adam askeri kayıt bürosuna ateş açtı. Komutan Alexander Vladimirovich Eliseev, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Saldırgan gözaltına alındı ve kesinlikle cezalandırılacaktır. Tam tersine birlik olmamız gereken bir zamanda böyle bir şey yaşandığı için utanıyorum. Birbirimizle değil, gerçek tehditlere karşı savaşmalıyız. Güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi için talimat verdim. Herkesten sakin olmasını rica ediyorum" dedi.

Son dakika... Rusya'da okula saldırı: Ölü ve yaralılar var Son dakika haberi... Rusya'da okula düzenlenen saldırıda 3'ü öğrenci 6 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

ABD'den Rusya Lideri Putin'in restine rest: Çizgiyi aşarsa sonuçları feci olur Ukrayna savaşıyla birlikte gerilimin had safhaya ulaştığı ABD-Rusya ilişkililerinde 'nükleer' restleşme evresine girildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in aldığı kısmi seferberlik kararını duyurduğu konuşmasında Batı'ya yönelik nükleer sözleri ABD'nin büyük tepkisini topladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır" dedi.