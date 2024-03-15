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Haberler > Dünya > AB Konseyi Başkanı Michel, Putin'i tiye aldı: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin'i tiye aldı: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AB Konseyi Başkanı Michel, Putin&#039;i tiye aldı: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok
Ab Konseyi, Rusya, Charles Michel, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya'da bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan seçimler henüz sonuçlanmadan Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'tebrik etti.' Putin'i tiye alan Michel, "Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından Rusya'da bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Vladimir Putin'i Rusya'da 3 gün sürecek seçimin sonuçlanmamasına rağmen "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten Michel, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin'i tiye aldı: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok - 1. Resim

SEÇİMLER 3 GÜN SÜRECEK

Rusya'da bugün başlayan devlet başkanlığı seçimleri 3 gün sürecek ve 17 Mart'ta tamamlanacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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