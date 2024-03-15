AB Konseyi Başkanı Michel, Putin'i tiye aldı: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 15:36 - Güncelleme: 15 Mart 2024 15:41 - Güncelleme:

Ab Konseyi, Rusya, Charles Michel, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya'da bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan seçimler henüz sonuçlanmadan Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'tebrik etti.' Putin'i tiye alan Michel, "Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok" dedi.