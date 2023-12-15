AB ve 14 ülkeden İsrail'e zulmü durdur çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülke, İsrail’e İşgal altındaki Batı Şeria'da devam eden yerleşimci şiddetine karşı acil ve somut adımlar atması için çağrıda bulundu.

İsrailli yerleşimcilerin İşgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddete karşı AB ve aralarında Kanada, Finlandiya, Norveç ve Birleşik Krallık’ın yer aldığı 14 ülkeden açıklamada geldi.

Yapılan ortak açıklamada, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik rekor sayıdaki saldırılarının endişe verici olduğu ifade edildi.

Yerleşimcilerin Ekim ayının başından bu yana 343'ten fazla saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 8 Filistinli sivilin öldürüldüğü, 83'ten fazla kişinin yaralandığı ve bin 26 Filistinlinin yerinden edildiği belirtildi.

Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı açıklamada, “Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu yönündeki tutumumuzu yineliyor ve İsrail'e uluslararası hukuktan, özellikle IV. Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesinden doğan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“ŞİDDETİN ARTMASI KABUL EDİLEMEZ”

Yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetteki artışın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “İşgalci güç İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli sivil nüfusu korumalıdır. Şiddetin sorumluları adalete teslim edilmelidir” denildi.

İsrail'in Filistinlileri koruma ve yerleşimcileri yargılama konusundaki başarısızlığının eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaşan işgalci şiddetinin cezasız kaldığı bir ortama yol açtığı belirtilen açıklamada, bu durumun Batı Şeria'da ve bölgede güvenliği zayıflattığına ve kalıcı barış umutlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

AB ve 14 ülke ortak açıklamada, Filistinlilerin korunması için İsrail’e yerleşimci şiddetine karşı acil ve somut adımlar atması çağrısında bulundu.

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