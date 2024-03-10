ABD askerleri Gazze yolunda: Geçici liman inşasında ilk adım

ABD Başkanı Biden'ın Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklaması sonrası destek gemisi "General Frank S. Besson" dün Virginia eyaletindeki bir askeri üsten bölgeye doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla yardım gönderilmesine yardımcı olmak için yüzen liman inşa edeceğini söylemesinin ardından ilk adım atıldı.

ABD Merkez Komutanlığı sosyal medya hesabında, ABD gemisinin Biden'ın duyurusunu yaptıktan "36 saatten kısa bir süre sonra" yola çıktığını yazdı.

'İLK EKİPMANI TAŞIYOR'

NTV'nin aktardığına göre, açıklamada, "Hayati insani malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için geçici bir liman kurulmasına yönelik ilk ekipmanı taşıyor" ifadesine yer verildi.

Pentagon, hiçbiri karaya çıkmayacak olan bin askerin yardımıyla iskeleyi inşa etmenin 60 gün sürebileceğini söylemişti.

Yaklaşık 200 ton yiyecek yüklü bir yardım gemisi de Kıbrıs'taki bir limandan yola çıkmak için izin bekliyor.