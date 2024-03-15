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ABD basınından dikkat çeken İsrail iddiası! Silahları 'hukuka uygun' kullanmak için belge imzaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD basınından dikkat çeken İsrail iddiası! Silahları &#039;hukuka uygun&#039; kullanmak için belge imzaladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Katliamcı İsrail'in en büyük silah tedarikçisi ABD, silahlarını kullanabilmesi için İsrail'den 'hukuka uygun kullanım' belgesini imzalamasını istedi. İddialara göre, İsrail bu belgeyi imzaladı ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew'e teslim etti. Öte yandan Joe Biden yönetiminin belgenin ulaşmaması halinde ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya almayı planladığı yazıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri sürüyor. Uluslararası arenada soykırım suçlaması yöneltilen İsrail ile ilgili ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin haberine göre, Washington yönetimi İsrail'den ABD silahlarını Gazze'de "uluslararası hukuka uygun olarak kullanacağına" dair belgeyi bu ayın ortasına kadar kendisine iletmesini istedi.

BELGE YOKSA SİLAH YOK!

Joe Biden yönetiminin belgenin ulaşmaması halinde ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya almayı planladığı yazıldı.

Bunun üzerine Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün ABD silahlarının Gazze'de "uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağını taahhüt eden" belgeyi imzaladığı ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew'e teslim ettiği kaydedildi.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİSİ ABD

ABD, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan ve en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinliyi öldüren İsrail'in en büyük silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği belirtilmişti.

ABD Senatosu, 13 Şubat'ta İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar yardım yapılmasını da içeren bir paketi onaylamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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