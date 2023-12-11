ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz'de düştü!
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağı, Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştü.
ABD’ye ait bir savaş uçağı Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında yer alan Sarı Deniz’de düştü.
Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştü.
Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, Güney Kore sahil güvenliği tarafından sağ olarak kurtarıldı.
F-16’nın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Japonya'daki uçak kazasında 8 ABD askeri ölmüştü.
ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti.
Osprey tipi askeri uçak, 29 Kasım’da Yakushima Adası açıklarında denize düşmüş, uçaktaki 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından ise ABD ordusu, tüm Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını askıya almıştı.