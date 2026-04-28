ABD merkezli Axios sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediğini belirtti. Haberde ismi açıklanmayan yetkililer, ABD'nin savaş ve anlaşmanın olmadığı "donuk çatışma" durumuna sürükleneceğine dair endişeli olduklarını belirtti.

Axios haber platformunun haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın adeta "Soğuk Savaş dönemini andıran" bir aşamaya girdiği belirtildi. Taraflar arasındaki durumun "çıkmaz" olarak nitelendirildiği haberde, savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görülmediği ifade edildi.

'DONUK ÇATIŞMA' DURUMUNA SÜRÜKLENİYORLAR

Haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi açıklanmayan yetkililerin değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre, yetkililer, ABD'nin savaş ve anlaşmanın olmadığı "donuk çatışma" durumuna sürükleneceğine dair endişeli olduklarını belirtti.

ABD-İran müzakereleri çıkmaza girdi! Ufukta barış yok, yeni bir Soğuk Savaş dönemi başlıyor

TRUMP İÇİN EN KÖTÜ SENARYO

Yetkililer, ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimlere 6 ay kalmışken ülkenin "donuk çatışma" sürecine girmesini, Başkan Donald Trump için siyasi ve ekonomik açıdan en kötü senaryo olarak nitelendirdi.

Trump'ın yeni askeri saldırılar başlatma seçeneğiyle mali yaptırımlar yoluyla İran'ı müzakereye daha sıcak bakmaya yöneltme arasında kaldığını ifade eden yetkililer, hayal kırıklığına uğrayan ancak gerçekçi biri olarak tanımlayabileceği ABD Başkanı hakkında "Güç kullanmak istemiyor ama geri adım atmıyor." dedi.

Öte yandan dün ABD basınına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetiminin iç sorunlar ve ekonomik kriz nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini iddia etti. İran’da ekonomi kaynaklı huzursuzlukların ve toplumsal sorunların devam ettiğini söyleyen Rubio, enflasyon, kuraklık ve maaş ödemelerindeki sıkıntıların giderek arttığını ifade etti. İran’ın ağır uluslararası yaptırımlar altında bulunduğunu dile getiren Rubio, bu baskının daha da artırılabileceğini söyledi.

"İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR 'OLAĞANÜSTÜ' SEVİYEDE"

Müzakere sürecine ilişkin konuşan Rubio, kararların ABD Başkanı Trump'ın inisiyatifinde olduğunu belirterek, İran’a yönelik yaptırımların “olağanüstü seviyede” olduğunu vurguladı.

