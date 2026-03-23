Venezuela lideri Maduro’nun kaçırılmasının ardından rotayı Küba’ya kıran ABD Başkanı Donald Trump, adayı açıkça 'açlık ve karanlıkla' dize getireceğinin mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’yu kaçırılmasının ardından şimdi de Küba’yı açıkça işgal etmekle tehdit ediyor.

Mart ayında üçüncü kez ülke çapında karanlığa gömülen ada halkı, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

"NAİF DEĞİLİZ, SAVAŞA HAZIRIZ"

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio Trump'ın tehditlerine yönelik cevap verdi.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez

ABD’nin askeri müdahale ihtimaline karşı ulusal düzeyde teyakkuzda olduklarını belirten De Cossio, "Hazırlık yapmazsak naif davranmış oluruz. Ülkemizin yapısı veya yönetim sistemi asla bir müzakere konusu değildir" diyerek Washington’a kapıları kapattı.

ABD KÜBA HAKKINDA NELER PLANLIYOR?

Trump’ın Küba stratejisi, Venezuela’daki darbe benzeri operasyonuyla doğrudan bağlantılı. Maduro’yu kaçırdıktan sonra Küba’nın en büyük enerji tedarikçisi olan Venezuela ile bağlarını koparan ABD, potansiyel petrol ihracatçılarını da yüksek gümrük vergileriyle tehdit ediyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, üç aydır dışarıdan tek damla petrol almadıklarını ve ülkenin ihtiyacının ancak %40’ını üretebildiklerini açıkladı.

PENTAGON’DAN "İŞGAL TATBİKATI" İTİRAFI

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Başkanı General Francis Donovan, Senato’da yaptığı açıklamada şu an için aktif bir işgal hazırlığı olmadığını iddia etse de Guantanamo Üssü’nün savunulması ve "kitlesel göç" ihtimaline karşı her türlü askeri seçeneğin masada olduğuna değindi.

Associated Press'in haberine göre ise Trump yönetimi, Küba’daki hastanelerin jeneratörleri için dizel ithal edilmesine izin verilmesi talebini bile reddederek ablukayı bir insani kriz boyutuna taşıdı.

MİLYONLAR KARANLIKTA KALDI

Nuevitas termoelektrik santralindeki arıza sonrası karanlığa gömülen 2 milyon nüfuslu Havana’da, pazartesi günü itibarıyla sadece 72 bin kişiye elektrik verilebildi.

