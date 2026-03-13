ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney başta olmak üzere bazı üst düzey İranlı yetkililerin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Adalet Ödülleri Programı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verilebileceği belirtildi.

ABD isim isim duyurdu! "İhbar edin, 10 milyon dolar alın"

Açıklamada, “Bize ihbarda bulunun. Sağlayacağınız bilgiler, ödül kazanmanıza ve yer değiştirme imkanından yararlanmanıza yardımcı olabilir” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in yanı sıra şu isimler de yer aldı:

Ali Asgar Hicazi – eski İran dini lideri Ali Hamaney ’in Dini Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı

– eski İran dini lideri ’in Dini Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Yahya Rahim Safavi – eski dini liderin danışmanı ve tümgeneral

– eski dini liderin danışmanı ve tümgeneral Ali Laricani – İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri

– İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri İskender Mumini – İran İçişleri Bakanı

– İran İçişleri Bakanı İsmail Hatib – İran İstihbarat Bakanı

Paylaşımda ayrıca kimlikleri henüz açıklanmayan bazı üst düzey görevler de listelendi. Bunlar arasında İran Savunma Konseyi Sekreteri, İran dini liderinin danışmanı, Dini Liderlik Askeri Ofisi Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı gibi unvanların bulunduğu bildirildi.

