ABD medyasından çarpıcı başlık: Avrupa Türkiye'ye muhtaç!

ABD merkezli The National Interest, geçtiğimiz gün "Avrupa'nın Türkiye İkilemi" başlıklı bir haber yayımlayarak, Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için Türkiye'ye muhtaç olduğundan bahsetti.

The National Interest'e göre, Avrupa Birliği (AB), hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurallara dayalı dünya düzenini hedef alan saldırgan tutumu hem de ABD Başkanı Donald Trump’ın benzer yaklaşımları arasında sıkışmış durumda.

"BU KRİZ, ÇAĞ AÇICI BİR ANDIR"

Gazeteci Anne Applebaum’un Autocracy, Inc. adlı eserinde aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu mesele Ukrayna ile ilgili değil, dünya düzeniyle ilgilidir. Bu kriz, modern tarihte kader belirleyici ve çağ açıcı bir andır. Mücadele, dünya düzeninin nasıl şekilleneceği üzerinedir” demişti.

Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik sert mesajları ise Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı’na Başkan Yardımcısı JD Vance’in gönderilmesiyle devam etti. Vance, Trump’ın Avrupalı müttefiklerinin kıtanın güvenliğinde daha büyük sorumluluk alması gerektiğini açıkça dile getirdiğini belirtti.

SAVUNMAYA 800 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ve küresel ticarette yankı uyandıran yeni gümrük tarifeleri, Avrupa’da endişeyle karşılandı. AB yetkililerinin, Trump’ın İskoçya’daki Turnberry golf tesisinde yapılan görüşmelerde bu ticaret baskılarına boyun eğdiği öne sürüldü.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana süregelen “barış temettüsünü” kullanan Avrupa, artık artan tehditler karşısında harekete geçmiş durumda. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın mart ayında sunduğu “Readiness 2030” adlı plan, savunmaya 800 milyar avroya kadar kaynak ayrılmasını öngörüyor.

Mayıs ayında tanıtılan SAFE adlı yeni mali araçla da, savunma tedariki için 150 milyar avroya kadar kredi verilmesi planlanıyor. Ancak AB’nin sunduğu bu imkânlara ve NATO üyesi Avrupa ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini savunmaya ayırma taahhütlerine rağmen, uzmanlara göre bu hedefe ulaşmak oldukça zor olacak.

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RUSYA'NIN TEHDİTLERİNİ CAYDIRMA POLİTİKASI

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Şubat ayında yayımladığı analizde, Rusya’nın tehditlerine karşı caydırıcılık sağlanabilmesi için yıllık 250 milyar avro ek savunma harcaması ve 300 bin ek askere ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Haberde, AB’nin ortak bir komuta ve kontrol yapısından yoksun oluşunun ciddi bir zayıflık oluşturduğuna da dikkat çekiliyor. Aynı nedenle, 300 bin Amerikan askerinin savaş gücünün, 29 farklı Avrupa ordusuna dağılmış eşdeğer sayıdaki Avrupalı askere kıyasla çok daha etkili olduğu vurgulanıyor.

Savunma tedariki de önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, AB’nin savunma hedeflerine ulaşmasının, ABD’nin askeri sanayi altyapısına erişim olmadan mümkün olup olmayacağını sorguluyor. Uzmanlar Can Kasapoğlu ve Peter Rough da, bu nedenlerle Avrupa’nın stratejik özerkliğini bir “yanılsama” olarak nitelendiriyor.