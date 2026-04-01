ABD ordusu, İran rejimine ait yer altındaki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurarak, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. ABD güçlerinin 28 Şubat'ta İran'ın Lamerd kentindeki bir spor salonunu ve yerleşim bölgesini vurduğuna dair haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ABD ordusundan İran’a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama yapıldı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejimine ait yer altındaki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurarak, saldırıların görüntülerini paylaştı.

CENTCOM’dan yapılan bir diğer açıklama ise bazı basın organlarında ABD güçlerinin 28 Şubat'ta İran'ın Lamerd kentindeki bir spor salonunu ve yerleşim bölgesini vurduğuna dair haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, "Söz konusu iddiaları inceleyen CENTCOM, haberlerin asılsız olduğunu doğrulamıştır" ifadeleri kullanıldı.

FÜZENİN BOYUTUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD güçlerinin Destansı Öfke Operasyonu’nun başından bu yana Lamerd kentine veya yaklaşık 48 km yakınındaki herhangi bir yere herhangi saldırı gerçekleştirmediği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca, ABD’nin bu olaydan sorumlu olduğunu iddia eden medya kuruluşları tarafından yayılan video görüntülerinde bir Hassas Vuruş Füzesi (PrSM) görülmemektedir. Bir PrSM’nin uzunluğu yaklaşık 4 metredir. Videoda gösterilen mühimmat, İran yapımı Hoveyzeh seyir füzesinin boyutları ve silüetiyle uyumlu olarak, bunun iki katı uzunluğunda görünmektedir" denildi.

ABD ORDUSU, SİVİLLERİ HEDEF ALMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İran’ın komşu ülkelerdeki sivil yerleşim yerlerine 300'den fazla saldırı düzenlediği belirtilerek, "Aksine, ABD güçleri sivilleri hedef almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

