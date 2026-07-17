ABD resmen duyurdu! Öğrenci vizelerine süre sınırı getiriliyor
ABD, yabancı öğrenciler ve değişim programıyla ülkeye gelenleri ilgilendiren vize sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemeyle F, J ve I tipi vizeler için kalış süresi sınırlandırılırken, uygulamanın 60 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
- F, J ve I tipi vizelerle gelen kişiler, kayıtlı oldukları akademik programın süresi boyunca ülkede kalabilecek.
- Bu süre en fazla 4 yıl olacak.
- Eğitimini tamamlama süresi uzayanlar federal makamlardan ek süre talebinde bulunabilecek.
- Daha önce belirli bir süre sınırı olmaksızın kalmaya imkan tanıyan uygulama kaldırıldı.
- Yeni düzenleme, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
- ABD İç Güvenlik Bakanı, bazı yabancı öğrencilerin sistemi kötüye kullandığını belirtti ve yeni uygulama ile denetimin artacağını ifade etti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlik dışı vizelerle ülkeye giriş yapan yabancı öğrenciler ve değişim programı katılımcılarını kapsayan yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, F, J ve I tipi vizelerle ABD'ye gelen kişilerin ülkede kalış sürelerine ilişkin yeni kurallar belirlendi.
4 YILI AŞAMAYACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte, öğrenci veya değişim programı kapsamında ABD'ye gelen yabancılar yalnızca kayıtlı oldukları akademik programın süresi boyunca ülkede kalabilecek. Bu süre ise en fazla 4 yıl olacak.
Eğitimini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyanlar ise federal makamlara başvurarak ek süre talebinde bulunabilecek.
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ESKİ UYGULAMA KALDIRILDI
Daha önce yürürlükte olan ve bazı yabancıların belirli bir süre sınırı olmaksızın ABD'de kalmasına imkan tanıyan uygulama kaldırıldı. Böylece göçmenlik dışı vizelerde sabit süre sistemi getirildi.
Yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 60 gün içinde yürürlüğe gireceği bildirildi.
"SİSTEM KÖTÜYE KULLANILDI"
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, yıllardır bazı yabancı öğrencilerin ülkeden ayrılmamak için sürekli yeni eğitim programlarına kayıt yaptırarak sistemi kötüye kullandığını savundu.
Mullin, yeni uygulamayla birlikte ABD'de bulunan yabancıların daha etkin şekilde denetlenebileceğini, incelenebileceğini ve takip edilebileceğini ifade etti.