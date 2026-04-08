ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile varılan ateşkesin ardından kameralar karşısına geçerek, sürece dair bilinmeyenlerini anlattı.

Pentagon'da basın mensuplarına açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile varılan ateşkese ve askeri operasyonun sonuçlarına dair konuştu.

ABD'nin son ateşkes anlaşmasıyla birlikte zafer kazandığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı'ndan İran'a çağrı: "Nükleer silahlarınızı verin, yoksa vururuz"

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"ARTIK FÜZE YAPAMIYORLAR"

"Trump tarih yazdı. Az önce belirleyici bir askeri zafer elde ettik. Epic Fury Operasyonu, savaş alanında tarihi ve ezici bir zaferdi, büyük bir askeri zaferdi. İran bunun gerçekleşmesini istedi, onlar da artık bıktılar.

Artık füze yapamıyorlar, roket yapamıyorlar, fırlatıcı yapamıyorlar veya İHA yapamıyorlar. Trump, İran'ın tüm ekonomisini dakikalar içinde çökertebilirdi ama merhameti seçti. Bu anlaşmanın, asla ama asla bir nükleer silah sahibi olmayacakları anlamına geldiğini biliyorlar. Şartlar altında, sahip olmamaları gereken tüm nükleer materyaller kaldırılacak, tüm materyaller. Tesisleri derin bir şekilde gömülü ve 7/24 üstten izleniyor. Trump başından beri netti. Biz buralarda dolaşacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. İran'ın bu ateşkesi uygulamasını ve sonunda masaya oturup bir anlaşma yapmasını sağlayacağız.

"ONLARIN HAYATLARINI BİZ KONTROL EDİYORUZ"

İranlılar aşağılandı ve moralleri bozuldu. Onların hayatlarını biz kontrol ediyoruz, tersi değil, bu yüzden masaya oturdular.

İran bu ateşkes için yalvardı ve bunu hepimiz biliyoruz. Savaş Bakanlığı şimdilik üzerine düşeni yaptı. Hiç kimse Trump kadar iyi anlaşma yapamaz. Epic Fury'nin savaşçılarına diyorum ki: Aferin, iyi iş yaptınız. Ama tetikte olun ve hazır olmaya devam edin.

Tanrı tüm zaferi hak ediyor. Sözde müttefiklerimiz gerçek yeteneğin neye benzediğini gördü, birkaç not almaları gerekiyor."

"DURAKLAMA BU SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ardından sözü alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonun askeri sonuçlarını ve sahadaki son durum hakkında şöyle konuştu:

"Açık olalım. Ateşkes bir duraklamadır ve ordu, eğer emredilir veya muharebe operasyonlarını yeniden başlatmaya çağrılırsa hazırdır. Umarım bu durum söz konusu olmaz. Her gün bizimle savaşan Körfez partnerlerimiz Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e teşekkür etmek istiyorum. Hepsi bizi savunmak için katıldı ve gerekirse tekrar yapmaya hazır.

Büyük muharebe operasyonlarının başlangıcından itibaren, ABD Ortak Kuvvetleri 13.000'in üzerinde hedefe saldırdı. Buna hemen ele alınan 4.000'den fazla dinamik hedef de dahildir. CENTCOM güçleri, İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini yok etti. 1.500'ün üzerinde hava savunma hedefine, yaklaşık 450 balistik füze depolama tesisine ve 800 tek yönlü saldırı drone depolama tesisine saldırdı. Tüm bu sistemler gitti. İran'ın komut, kontrol ve lojistik ağlarını yok ettik. 2.000'in üzerinde komut ve kontrol düğümünü imha ederek ABD ve dost kuvvetlerini hedef alma yeteneklerini azalttık."

"DÜNYADA BAŞKA HİÇBİR ORDU BUNU YAPAMAZ"

Caine, ABD ordusunun operasyonel kapasitesine dair lojistik detayları paylaştı: "Ortak güç, 10.000'den fazla görev yaptı. Bunların 18'i, doğrudan ABD topraklarından kalkıp 30 saatten fazla süren gidiş-dönüş uçuşlarıydı. Dünyada başka hiçbir ordu bunu yapamaz. Bu süreçte 1.700 balistik füze ve dronu havada durdurduk. Askerlerimiz 6 milyondan fazla yemek, yaklaşık 1 milyon galon kahve ve 2 milyon enerji içeceği tüketti."

SORU CEVAP KISMINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Brifingin oru-cevap kısmında ise Pentagon koridorlarında tansiyon yükseldi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilerin zorlayıcı sorularına cevap verdi:

Muhabir: "Başkan bir medeniyeti yok etmekle tehdit etti. Eğer dün o süre dolana kadar anlaşma sağlanmasaydı, Başkan İran’ı tamamen yok etmeye gerçekten hazır mıydı?"

Hegseth: "Hedef setimiz kilitlenmiş ve yüklenmiş durumdaydı.

Muhabir: "Siz ve Başkan yeni bir rejimden bahsettiniz. Bu, bizimle 47 yıldır savaşan rejim değil mi?"

Hegseth: "Bu, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun tam yeteneğini görmüş yeni bir grup insan. Rejim değişti."

Muhabir: "Ama hala balistik füzeler ateşliyorlar!"

Hegseth: "Pardon, neden bu kadar kaba davranıyorsunuz? İran, uzak bölgelerdeki birliklerine artık füze ateşlememeleri gerektiğini iletse iyi olur. Biz her an hazırız."

"YA GÖNÜLLÜ VERİRLER YA DA BİZ ALIRIZ"

İran’ın yer altındaki nükleer kapasitesi hakkında da konuşan Hegseth, "Uranyumu ya bize gönüllü olarak verecekler ya da biz gidip alacağız. Eğer 'Gece Yarısı Çekici gibi bir operasyon yapmamız gerekirse, bu seçeneği saklı tutuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz, buralarda dolaşmaya devam edeceğiz. İran ne kadar çok güç hareket ettirirse ve yeniden konumlandırırsa, şu anda bizim için o kadar kolay hedef olurlar.

Hatırlayın, biz bakabiliriz. Görebiliriz. Algılayabiliriz. Onların nerede olduklarını biliyoruz." dedi.

