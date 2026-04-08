Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun basit bir operasyonla başlayan sağlık süreci, iddiaya göre yaşanan doktor hatası sonrası zorlu bir mücadeleye dönüştü. Bekiroğlu, bugün 7. ameliyatını geçireceğini duyurdu.

Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 6. kez bıçak altına yatmıştı. Ünlü isim, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle çeşitli komplikasyonlar yaşadı. Operasyon sırasında bağırsağının 7 santimetre yanlışlıkla kesildiği öğrenildi.

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİM”

Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık sürecini gözyaşları içinde anlattı:

“Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim. Son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Neredeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım.”

“6 AMELİYAT GEÇİRDİM, YIPRANDIM”

Oyuncu, süreç boyunca çok zor şeyler yaşadığını ve hayatına gülerek devam etmesinin bazı doktorlarını şaşırttığını belirtti:

“Ara sıra ‘Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. İki kez. Dikkat et.’ diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Artık bir tane daha kaldı. Bu süreci hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de benzer durumları yaşayan insanların yaşamaması için samimi bir şekilde paylaşmak istedim.”

Miyom ameliyatı kabusa dönüştü… Aslı Bekiroğlu 7. operasyona girdi

“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Daha önce 6 kez ameliyat geçirdiğini dile getiren Bekiroğlu, bugün 7. kez ameliyat masasına yatıyor. Dün sosyal medyadan, “Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum, dualarınızı eksik etmeyin” paylaşımında bulunmuştu. Ameliyat öncesi son paylaşımında ise, “Görüşürüz, inşallah sağlıkla” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası