İran’da Basra Körfezi kıyısındaki Lamerd Havalimanı’nın, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi. Saldırıda pistin bir kısmı zarar görürken can kaybı yaşanmadı.

İran’ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde bulunan Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı, ABD ve İsrail’e ait olduğu iddia edilen saldırıların hedefi oldu.

İranlı İşçiler Haber Ajansı’na konuşan Lamerd Kaymakamı Ali Alizade, saldırıda havalimanı pistinin bir bölümünün vurulduğunu açıkladı. Yetkili, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

ŞİRAZ'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Öte yandan gece saatlerinde eyaletin merkezi Şiraz’da da art arda patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Yaşanan gelişmeler, bölgede gerilimin yeniden tırmandığına işaret ediyor.

