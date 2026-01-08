ABD Başkanı Donald Trump, ‘Venezuela’yı ne kadar süreyle kontrol altında tutmayı hedeflediği’ sorusuna net bir süre vermeyerek, bir yıldan uzun çok daha uzun olabileceğini söyledi. Geçici Venezuela yönetiminin Washington’la tam bir işbirliği içinde olduğunu belirten Trump, “Bize gerekli gördüğümüz her şeyi veriyorlar.” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün New York Times’a verdiği röportajda ABD’nin Venezuela üzerindeki siyasi ve ekonomik denetiminin uzun yıllar sürebileceğini söyledi. Trump, ABD’nin ülkeyi fiilen yöneteceğini belirterek petrol gelirlerini kontrol edeceğini dile getirdi.

“VENEZUELA’YI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Yaklaşık iki saat süren röportajda açıklamalarda bulunan Trump, Venezuela’nın devasa petrol rezervlerinin ABD tarafından işletileceğini açıkça ifade etti. Venezuela’yı ‘çok karlı’ şekilde yeniden inşa edeceklerini söyleyen Trump, “Petrolü kullanacağız, petrolü alacağız. Petrol fiyatlarını düşürüyoruz ve Venezuela’ya da umutsuzca ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz.” ifadelerinde bulundu.

ABD Venezueladan ne zaman çekilecek? Trumptan çok konuşulacak açıklama

ABD, VENEZUELA'DAN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

ABD’nin ‘Venezuela’yı ne kadar süreyle kontrol altında tutmayı hedeflediği’ sorusuna net bir cevap vermeyen Trump, “Bunu zaman gösterecek” şeklinde konuştu. Üç ay mı, altı ay mı, bir yıl mı?” sorusuna, “Çok daha uzun.” cevabını verdi.

“GEREKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEYİ VERİYORLAR”

Öte yandan Maduro’ya yakın isimlerden oluşan geçici Venezuela yönetiminin Washington’la tam işbirliği içinde olduğunu belirten Trump, “Bize gerekli gördüğümüz her şeyi veriyorlar.” dedi. ABD’nin hangi koşullarda Venezuela’ya asker göndereceğine ilişkin soruları cevapsız bırakan Trump, geçici yönetimin ABD’ye ‘büyük saygı’ gösterdiğini savundu.

Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’in Venezuela’nın yeni lideri olarak tanımasının gerekçesi hakkında bilgi vermeyen Trump, Rodriguez ile doğrudan konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise, “Marco onunla sürekli konuşuyor” dedi.

Röportajın sonunda Venezuela’ya bizzat gitmek istediğini de dile getiren ABD Başkanı, ziyaretin tarihine ilişkin net bir bilgi vermedi. “Bence bir noktada güvenli olacak” diyen Trump, ABD’nin Venezuela üzerindeki denetiminin kalıcı hale gelmesiyle birlikte böyle bir ziyaretin mümkün olabileceğini ima etti.

ABD yönetimi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre üyelerine anlattığı üç aşamalı plan kapsamında, Venezuela’daki petrolün satışını ve kontrolünü fiilen devralmayı hedefliyor.

"VENEZUELA, 30 İLA 50 MİLYON VARİL ARASINDA PETROLÜ ABD’YE DEVREDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela’daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini duyurmuştu. Bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, "Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

