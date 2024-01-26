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    • ABD'de bir ilk! Mahkum, nitrojen gazıyla idam edildi

    ABD'de kiralık katil olarak 1989 yılında bir cinayet işleyen Eugene Smith'ın idam cezası uygulandı. Smith'in idamı ABD'de ilk nitrojen gazlı idam olması nedeniyle önem taşıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD&#039;de bir ilk! Mahkum, nitrojen gazıyla idam edildi
    İdam, ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'nin Alabama eyaletinde 1989 yılında 1000 dolar karşılığında bir vaizin karısı Elizabeth Sennett'in kiralık katil olarak bıçak ve darpla öldüren iki kişiden biri olan Eugene Smith için istenen idam cezası uygulandı.

    İşlem başladığında Smith'e maske takılarak dakikalarca nitrojen gazı verildi. Smith'in infazı yaklaşık 22 dakika sürdü.

    SON SÖZLERİ: İNSANLIĞIN BİR ADIM GERİYE GİTMESİNE NEDEN OLDU

    Tanıklara göre infaz öncesinde son sözleri sorulan Smith "Bu gece Alabama insanlığın bir adım geriye gitmesine neden oldu. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum" dedi.

    Smith'in idamı ABD'de ilk nitrojen gazlı idam olması nedeniyle önem taşıyor.

    NE OLMUŞTU?

    Smith, 1989 yılında bir vaizin eşi Elizabeth Sennett'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. Smith'e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith'in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.

    Smith'in avukatları karara yönelik BM ile önde gelen yetkililer tarafından sorgulanan ve denenmemiş yöntemle ilgili riskler nedeniyle mahkemeden infazın durdurulmasını talep etmişti.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İdamABD
    Haberler > Dünya > ABD'de bir ilk! Mahkum, nitrojen gazıyla idam edildi
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