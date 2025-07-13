ABD'de çifte saldırı! Polisi vuran saldırgan kiliseyi bastı, 3 ölü çok sayıda yaralı var

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Lexington kentindeki bir kilisede meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Silahlı saldırgan kiliseye gidip ateş açmadan önce Blue Grass Havaalanında bir eyalet polisini vurduğu iddia edildi. Saldırıda, şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen çifte saldırıda biri polis olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Kentucky eyalet yetkililerine göre, şüpheli bir polis memurunu vurduktan sonra olay yerinden Richmond Road Baptist Kilisesi'ne kaçtı ve burada başka bir silahlı saldırı gerçekleşti.

ÖNCE POLİSİ VURDU SONRA KİLİSEYİ BASTI

Kentucky Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz şüpheli, saat 11:36'da Fayette County'de bir polis memurunu vurduktan sonra kaçtı. Polis memurları ve Lexington Polis Departmanı, şüpheliyi Richmond Road Baptist Kilisesi'nde yakaladı.

NBC News'e göre, eyalet polisi ve Lexington Polis Departmanı, Fayette County'deki silahlı saldırının ardından şüpheliyi kilisede yakaladı.

Saldırganın hayatını kaybettiğini açıklayan eyalet polisi, "Kilisede birden fazla kurban var ve acil servis ekipleri olay yerinde müdahale ediyor" dedi.

Kilisede yaşananlar veya oradaki kurbanların kimlikleri hakkında ek bilgi verilmedi. Kurbanların ve vurulan polisin durumu ise belirsizliğini koruyor.

KİLİSE SALDIRISNDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Pazar günü Kentucky eyaletine bağlı Lexington kentindeki Richmond Road Baptist Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 72 yaşında bir kadın ve 32 yaşında bir kadının öldürüldüğünü söyledi.

KENTUCKY VALİSİ İKİNCİ SALDIRIYI DORĞULADI

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sitesinde yaptığı paylaşımda kilisede ikinci bir silahlı saldırının gerçekleştiğini doğruladı.

Beshear, Richmond Road Baptist Kilisesi'nde "birden fazla kişinin yaralanmasına" yol açan "ek bir silahlı saldırı" gerçekleştiğini söyledi.

Beshear "Polis memuru ve diğerleri yakındaki bir hastanede tedavi ediliyor. Ayrıntılar henüz ortaya çıkıyor ve daha fazla bilgiyi edindikçe paylaşacağız." dedi.

Eyalet polisi, şüphelinin kilisenin yaklaşık 26 kilometre kuzeybatısında, Blue Grass Havaalanı yakınlarında aynı saatlerde bildirilen başka bir silahlı saldırıyla bağlantısının olup olmadığını açıklamadı.

HAVAALANINDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Blue Grass Havaalanı, bir kolluk kuvvetleri soruşturmasının havaalanı yolunun bir kısmını etkilediğini, ancak tüm uçuşların ve operasyonların normal şekilde devam ettiğini duyurdu.