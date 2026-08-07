Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD'de doğumla vatandaşlığa yeni engel! Trump'tan dikkat çeken açıklama

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ABD'de doğumla vatandaşlığa yeni engel! Trump'tan dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmaya yönelik yeni adımlar attı. İki ayrı başkanlık kararnamesine imza atan Trump, hem vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişi kategorilerini genişletti hem de "doğum turizmi" olarak bilinen uygulamayı yasaklama kararı aldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde göç politikalarını ilgilendiren iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Yeni düzenlemeler, doğumla ABD vatandaşlığı kazanılmasına yönelik kısıtlamaların kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Trump'ın imzaladığı ilk kararnameyle, ABD'de doğan çocukların otomatik olarak vatandaşlık kazanamayacağı kişi kategorileri genişletildi. İkinci kararname ise kamuoyunda "doğum turizmi" olarak bilinen ve çocuklarına ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla geçici vizelerle ülkeye giriş yapılmasını engellemeyi amaçlıyor.

"BU HAK BAŞKA BİR AMAÇLA GETİRİLMİŞTİ"

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. Ek Maddesi kapsamında tarihsel bir amaç doğrultusunda düzenlendiğini savundu.

"Bu düzenleme kölelerin çocukları için getirilmişti. Bugün ise insanlar bunu ticarete dönüştürdü. Bunun amacı bu değildi" diyen Trump, mevcut uygulamanın kötüye kullanıldığını öne sürdü.

YÜKSEK MAHKEMEYE ELEŞTİRİ

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziran ayında doğumla vatandaşlık hakkının anayasal güvence altında olduğuna hükmederek mevcut uygulamanın sürdürülmesine yönelik verdiği kararı da eleştirdi.

Kararı "çok talihsiz" olarak nitelendiren Trump, "Bu sistem son derece adaletsiz. Bu nedenle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump'tan İran açıklaması: Savaş yakında bitebilir

İLK GÜNDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesiyle de yasa dışı yollarla ABD'ye giren veya geçici vizeyle ülkede bulunan kişilerin ABD'de doğan çocuklarının otomatik vatandaşlık kazanmasını sınırlandırmayı hedeflemişti.

Yeni kararnamelerle birlikte Trump yönetiminin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin politikalarını daha da sıkılaştırmayı amaçladığı değerlendirilirken, düzenlemelerin yeniden yargıya taşınması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Muhammed Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin sözleri sosyal medyayı yıktı
Muhammed Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin sözleri sosyal medyayı yıktı
Kaydet
Ertuğrul Doğan dev kazancı açıkladı:
Dev kazancı açıkladı: "450 milyon seviyelerini buldu"
Kaydet
Almanya'da kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi
Almanya'da kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.