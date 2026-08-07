ABD'de doğumla vatandaşlığa yeni engel! Trump'tan dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmaya yönelik yeni adımlar attı. İki ayrı başkanlık kararnamesine imza atan Trump, hem vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişi kategorilerini genişletti hem de "doğum turizmi" olarak bilinen uygulamayı yasaklama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde göç politikalarını ilgilendiren iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Yeni düzenlemeler, doğumla ABD vatandaşlığı kazanılmasına yönelik kısıtlamaların kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Trump'ın imzaladığı ilk kararnameyle, ABD'de doğan çocukların otomatik olarak vatandaşlık kazanamayacağı kişi kategorileri genişletildi. İkinci kararname ise kamuoyunda "doğum turizmi" olarak bilinen ve çocuklarına ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla geçici vizelerle ülkeye giriş yapılmasını engellemeyi amaçlıyor.

"BU HAK BAŞKA BİR AMAÇLA GETİRİLMİŞTİ"

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. Ek Maddesi kapsamında tarihsel bir amaç doğrultusunda düzenlendiğini savundu.

"Bu düzenleme kölelerin çocukları için getirilmişti. Bugün ise insanlar bunu ticarete dönüştürdü. Bunun amacı bu değildi" diyen Trump, mevcut uygulamanın kötüye kullanıldığını öne sürdü.

YÜKSEK MAHKEMEYE ELEŞTİRİ

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziran ayında doğumla vatandaşlık hakkının anayasal güvence altında olduğuna hükmederek mevcut uygulamanın sürdürülmesine yönelik verdiği kararı da eleştirdi.

Kararı "çok talihsiz" olarak nitelendiren Trump, "Bu sistem son derece adaletsiz. Bu nedenle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesiyle de yasa dışı yollarla ABD'ye giren veya geçici vizeyle ülkede bulunan kişilerin ABD'de doğan çocuklarının otomatik vatandaşlık kazanmasını sınırlandırmayı hedeflemişti.

Yeni kararnamelerle birlikte Trump yönetiminin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin politikalarını daha da sıkılaştırmayı amaçladığı değerlendirilirken, düzenlemelerin yeniden yargıya taşınması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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