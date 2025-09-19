ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Brady kentindeki bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.

EZİLMEKTEN KIL PAYI KURTULDU

İstasyondaki bir adam, aracının ön camını sildiği sırada kontrolden çıkarak kendisine doğru gelen aracı fark edip kaçtı. Hızla gelen araç yan yatarken, can havliyle kaçan adam ezilmekten kıl payı kurtuldu. Polis, yan yatan aracın hız sınırının 65 kilometre olduğu bölgede en az 104 kilometre hızla seyrettiğini belirtti. Hafif yaralanan sürücüye dikkatsiz sürüş, ehliyetsiz araç kullanma, sigorta belgesinin olmaması ve ruhsatının süresi dolması nedeniyle ceza kesildiği aktarıldı.