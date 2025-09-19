Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir benzin istasyonunda aracını temizleyen adam, kontrolden çıkarak üzerine doğru gelen aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Brady kentindeki bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.

EZİLMEKTEN KIL PAYI KURTULDU

İstasyondaki bir adam, aracının ön camını sildiği sırada kontrolden çıkarak kendisine doğru gelen aracı fark edip kaçtı. Hızla gelen araç yan yatarken, can havliyle kaçan adam ezilmekten kıl payı kurtuldu. Polis, yan yatan aracın hız sınırının 65 kilometre olduğu bölgede en az 104 kilometre hızla seyrettiğini belirtti. Hafif yaralanan sürücüye dikkatsiz sürüş, ehliyetsiz araç kullanma, sigorta belgesinin olmaması ve ruhsatının süresi dolması nedeniyle ceza kesildiği aktarıldı.

