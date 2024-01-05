ABD'de hakime saldıran suç makinesi, olayın sebebini açıkladı

5 Ocak 2024 17:57 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 18:04

Bu haftanın başında kendini mahkeme salonundaki kürsüye atıp bir kadın hakime saldıran Las Vegas suçlusu, hakimi öldürmeye çalıştığını söyledi ve kendisine yöneltilen yeni ağır suçlamalarla yüzleşmek üzere mahkemeye çıkmayı reddetti. Saldırgan eyleminin ardından "kötü bir gün" geçiriyordum dedi.

YARGIÇ KÖTÜ BİRİ

Redden gözaltına alındıktan sonra memurlara "Yargıç benim için karar verdi. Yargıç kötü biri" dediği öğrenildi. Redden'in hala adliyedeyken bir infaz koruma memurunun yüzüne tükürdüğü de iddia edildi. Ancak bir süre sonra sakinleşen Redden'in görevlilerden özür dilediği ve başka bir memura "Bunu görmek zorunda kaldığınız için üzgünüm" dediği öne sürüldü.

HAKİM HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışma sırasında kafasını duvara çarpan Holthus hastaneye kaldırıldı, ancak daha sonra sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı ve taburcu edildi. Clark Baş Yargıcı Jerry Wiese, Holthus hakkında yaptığı açıklamada, "Hala ağrıları var ve gergin durumda ancak bu olayın daha şiddetli bir şekilde sonuçlanmadığı için minnettar" dedi. Holthus'u Redden'in elinden almaya çalışan mahkeme katibi Michael Lasso ise olayı birkaç küçük sıyrıklarla atlattı.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Redden'in davası, Nisan 2023'te karıştığı bir tehdit ve darp olayıyla ilgili olarak yürütülüyordu. Redden, kuvvet kullanma, gasp, kamu görevlilerini/başkalarını güç kullanarak korkutma, kişi/mülk güvenliğini göz ardı etme gibi suçlardan da yargılanıyordu. Ayrıca mahkeme kayıtlarına göre Redden, koruma altında olan bir kişiye yönelik yedi ayrı darp suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.