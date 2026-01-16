ABD'nin New York kentinde bulunan bir Pokemon mağazası, 3 hırsız tarafından soyuldu. Hırsızlık esnasında, çok sayıda koleksiyon ürünü, nakit para ve bir çalışanın telefonunun çalındığı bildirilirken, mağaza sahibi zararın 100 bin doları bulduğunu söyledi.

ABD'nin New York'ta kentinde bulunan Manhattan'daki bir Pokemon mağazası soyuldu.

BİRİ VİTRİNDEKİLERİ TOPLADI, BİRİ MÜŞTERİLERİ OYALADI

New York polisi ve güvenlik kamerası görüntülerine göre tamamen siyah giyimli olan 3 silahlı hırsız, 13. Cadde üzerindeki Poke Court adlı mağazaya girip içeridekilere tabanca doğrulttu, içlerinden biri vitrinleri çekiçle kırdı.

ABDde Pokemon mağazasında silahlı soygun! Çalınanların değeri dudak uçuklatan cinsten

100 BİN DOLARLIK ZARAR VAR

Hırsızlar çok sayıda koleksiyon ürünü, nakit para ve bir çalışanın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Mağaza sahibi Courtney Chin medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 bin dolarlık ürünün çalındığını söyledi.

