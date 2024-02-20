ABD'de polisinden tepki çeken eylem! Filistin destekçilerini yerlerde sürüklediler

İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Protestolarda, "Ateşkes şimdi" ve "Satan (şeytan) yahu savaş suçlusu" pankartları taşındı. Eylem sonunda protestoculara sert bir şekilde müdahale eden New York polisi aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. İnsani durumu zorlaştıracak noktaları hedef alan İsrail ordusunun eylemlerine dünya 'ateşkes' çağrısı yaparken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son açıklamasıyla işgal ettikleri Ürdün Nehri'nin batısındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni ellerinde tutmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, yaklaşık 5 aydır yürüttükleri diplomatik kampanyayla Gazze'deki askerlere hareket özgürlüğü sağladıklarını ve bu dönemde hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurmaları için yoğun bir uluslararası baskıya karşı direndiklerini ifade etti.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ NEW YORK'TA

İsrail 'zulme devam' derken dünyanın pek çok köşesinde İsrail karşıtı eylemler gerçekleşmeye devam ediyor. New York'ta da Filistin destekçileri Arap kökenli Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun olduğu Queens ilçesine bağlı Astoria bölgesinde toplandı. Polisin, gösterinin caddede yapılmasına izin vermemesi üzerine katılımcılar, taleplerini kaldırımda dile getirdi.

'NETENYAHU SAVAŞ SUÇLUSU'

"Ateşkes şimdi", "Satan (şeytan) yahu savaş suçlusu" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteride, ABD Başkanı Joe Biden da "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz"⁠ sloganıyla eleştirildi.

Polis, eylemin ilerleyen saatlerinde de göstericileri kaldırımda kalmaya zorladı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA GÖZALTI

Eylemin sonunda gruba müdahale eden New York polisi, biri 14 yaşında olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı. Gösteriye katılanlardan ismini açıklamak istemeyen bir ABD vatandaşı yaptığı açıklamada polisin, İsrail'in saldırılarına karşı gösteri yapanlara müdahalesini "inanılmaz" ve "gülünç" olduğunu söyledi.

Polisin görevinin bu olmadığını ifade eden ABD'li gösterici, polisin halkı korumak yerine, şirketleri ve zenginlerin malını koruduğunu aktardı.