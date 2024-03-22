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ABD'de sıcak hava balonu faciası: Otoyola düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'de bir sıcak hava balonu iniş sırasında elektrik tellerine takılınca otoyola düştü. Alev alan sıcak hava balonundaki 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı.

Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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