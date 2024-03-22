ABD'de sıcak hava balonu faciası: Otoyola düştü!
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ABD'de bir sıcak hava balonu iniş sırasında elektrik tellerine takılınca otoyola düştü. Alev alan sıcak hava balonundaki 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı.
Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı