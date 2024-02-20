ABD'den Gazze'de acil insani ateşkes kararına veto

ABD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de binlerce masum Filistinliyi katletmeye devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana acımasız saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 30 bin Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de açlıkla mücadele eden binlerce Filistinli için acil insani ara beklenirken, ABD bir kez daha tasarıyı veto etti.

ABD BİR KEZ DAHA ATEŞKESİ VETO ETTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cezayir'in sunduğu insani ateşkesi ön gören tasarıyı görüşmek üzere toplandı. Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarı toplantıda oylamaya sunuldu.

09.12.2023 tarihinde Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin onay verdiği tasarıyı da veto eden, ABD skandal bir karara daha imza attı. ABD söz konusu tasarıyı bir kez daha veto etti.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu verdi.

ABD'DEN SKANDAL KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail, Hamas, Mısır ve Katar'la esirlerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğünü anımsatarak, bu alanda anlaşma sağlanması halinde çatışmalara da 6 haftalık ara verileceğini bildirdi.

DİPLOMASİ ZAMAN ALIYOR...

Greenfield, diplomasinin zaman aldığını ve sahadaki gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, Cezayir'in karar tasarısının yürütülen müzakereleri olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

ABD'nin yeni karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, "Doğru zamanda, doğru şekilde hareket edelim." dedi.

"HER FİLİSTİNLİ ÖLÜM VE SOYKIRIMIN HEDEFİNDE"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Karar tasarısına karşı çıkmak Filistin halkının maruz bırakıldığı vahşi şiddet ve toplu cezalandırmayı desteklemek anlamına gelir." ifadesini kullandı.

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