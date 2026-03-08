ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki sivillere yönelik bir güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki sivillere yönelik dünyayı ayağa kaldıran bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Tahran yönetiminin askeri operasyonlar için yoğun nüfuslu sivil bölgeleri "canlı kalkan" olarak kullandığını öne süren CENTCOM, balistik füzelerin ve saldırı İHA’larının yerleşim yerlerinden fırlatıldığını duyurdu

DEZFUL, İSFAHAN VE ŞİRAZ HEDEF HATTINDA

CENTCOM, İran güçlerinin özellikle Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi yoğun nüfuslu şehirlerde sivil yerleşim alanlarını füze ve İHA fırlatma rampası olarak kullandığını tespit ettiğini açıkladı. Bu bölgelerin uluslararası hukuka göre "meşru askeri hedef" haline geldiği uyarısında bulunan ABD ordusu, sivillere şu çağrıyı yaptı:

"ABD güçleri, İran'daki sivillere evlerinde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyor. İran rejimi, masum insanların hayatını bilerek tehlikeye atıyor. Ayrıca, İran güçleri, sivil havaalanlarını, otelleri ve yerleşim bölgelerini kasıtlı ve ayrım gözetmeksizin hedef alarak Orta Doğu'daki masum insanların güvenliğini tehlikeye atıyor."

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, şunları söyledi:

"İran, hem Körfez ortaklarına saldırarak hem de kendi halkını ateş hattına sürerek masum sivil hayatları açıkça hiçe sayıyor. Kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atmak bu rejimin bilinçli bir kararıdır."

"İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ ZAYIFLATILDI"

Açıklamada, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'ın binlerce İHA ve yüzlerce balistik füze fırlattığı ancak ABD ve müttefik kuvvetlerin müdahaleleriyle bu saldırı oranlarının önemli ölçüde azaldığı iddia edildi.

İran rejiminin ise bu kayıpları telafi etmek için sivil havaalanlarını, otelleri ve yerleşim bölgelerini "ayrım gözetmeksizin" hedef almaya devam ettiği ileri sürüldü.

"ABD SİVİLLERİ HEDEF ALMAZ"

CENTCOM, ABD güçlerinin İran rejiminin aksine hiçbir şekilde kasıtlı olarak sivilleri hedef almadığının altını çizdi. Ancak rejimin askeri mühimmatını sivil binaların altına veya yakınına gizlemesi nedeniyle İranlıların "canlı kalkan" olarak kullanıldığı uyarısı yinelendi.

