ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geliyor. Öte yandan ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misilleme sonrası Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

Başta Tahran'ın güneydoğusu olmak üzere kentte çok sayıda patlama meydana geldi.

Patlamalar sonrası kentteki çeşitli noktalardan yoğun dumanlar yükseldi.

Uçak seslerinin duyulmaya devam ettiği Tahran’da hava savunma sistemleri de aktif hale getirildi.

Tahran'a bir saldırı daha! Misilleme sonrası Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İRAN'DAN MİSİLLEME

Saldırılar hedefi olan İran'dan yapılan misilleme sonrası Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

DMO GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve Orta Doğu'daki ABD üslerine doğru fırlatılan Hayber Şekan, Emad ve Ghadr balistik füzelerinin görüntülerini yayınladı.

