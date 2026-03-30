ABD'den İran'a Hürmüz tehdidi: Şu veya bu şekilde yeniden açılacak!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, Hürmüz Boğazı’nın ABD’nin operasyonunun ardından “şu veya bu şekilde yeniden açılacağını” söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına verdiği röportajda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a kara operasyonu düzenleyeceğine ilişkin spekülasyonların güçlendiği bir dönemde yaptığı açıklamada Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın tercihinin her zaman diplomasiden yana olduğunu ve ABD ile İran arasında arabulucular kanalıyla gerçekleştirilen görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
İran’a nükleer programını sona erdirmek ve insansız hava aracı ve füze üretimini durdurmak için somut adımlar atması çağrısında bulunan Rubio, "İran, komşularını tehdit eden silahların üretimini durdurmalı ve terörizmi desteklemeye son vermelidir. İran tarafından fırlatılan kısa menzilli füzeler tek bir amaca hizmet ediyor. Bu da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’in vurulmasıdır" dedi.
Hürmüz Boğazı’nın ABD’nin İran’daki operasyonunu tamamlamasıyla birlikte açılacağını da ifade eden Rubio, "Hürmüz Boğazı, şu veya bu şekilde yeniden açılacak" ifadelerini kullandı. Rubio, "Hürmüz Boğazı, ya İran’ın izniyle ya da ABD’nin de dahil olacağı bir uluslararası koalisyon yoluyla açılacak" dedi.
Rubio, İran’ın çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatması halinde bunun ağır sonuçları olacağı tehdidinde bulundu.