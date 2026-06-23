ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın işletilmesine yönelik görüşmeler sürerken sert bir açıklamada bulundu. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olduğunu belirterek hiçbir ülkenin geçiş ücreti veya vergi talep edemeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın işletilmesine ilişkin devam eden görüşmeler sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelen Rubio, havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, uluslararası hukuk kurallarına dikkat çekti.

HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINACAK MI?

Rubio, "Hürmüz Boğazı uluslararası sulardır. Mevcut uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin uluslararası sulardan geçiş ücreti veya vergi talep etmesine izin verilmez. Dünyanın her yerindeki uluslararası sularda kurallar aynıdır ve burada da böyle kalmasını bekliyoruz" dedi.

"İRAN'IN GELECEĞİ ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI"

İran'ın gelecekte küresel yatırımlardan pay alıp alamayacağına ilişkin soruya da cevap veren Rubio, bunun Tahran yönetiminin tercihleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Rubio, İran'ın "terör ihraç eden devrimci bir hareket olmak yerine normal bir devlet olmayı seçmesi halinde" bölgede diğer ülkelerin yararlandığı ekonomik fırsatlardan faydalanabileceğini belirtti.

LÜBNAN SÜRECİ AYRI YÜRÜTÜLÜYOR

ABD'li Bakan, Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin ABD ve İran arasındaki görüşmelerden bağımsız olduğunu da vurguladı.

İran'ın Lübnan'daki etkisine değinen Rubio, Tahran'ın Hizbullah'a verdiği desteğin bölgedeki sorunlardan biri olduğunu ifade etti. Lübnan'ın geleceğinin ise ülke halkı ve egemen hükümeti tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Rubio ayrıca İran destekli grupların saldırılarının da olası bir mutabakat kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti.

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