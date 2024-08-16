Avrupa Birliği'nden yaptırım geliyor! İşgale destek veren hükümet yetkilileri hesap verecek
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği saldırıları kınadı. Borrell, bu şiddete tanıyan aralarında hükümet yetkililerinin de olduğu bazı isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulanacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Şeria'da İşgalci İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.
Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Cit'te Filistinli sivilleri terörize etmeyi amaçlayan yerleşimci saldırılarını kınıyoruz" ifadesini kullanan Borrell, bu eylemlerin "neredeyse hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmadan" Batı Şeria'daki şiddeti körüklediğini ve barış şansını tehlikeye attığını vurguladı.
"DERHAL DURDURULMALIDIR"
Borrell, "İsrail hükümeti, bu kabul edilemez eylemleri derhal durdurmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
AB Yüksek Temsilcisi, "yerleşimcilere" destek veren hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik yaptırım teklifinde bulunacağını kaydetti.
AB'NİN YAPTIRIM KARARI
AB, 19 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararı almıştı.
Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.
BATI ŞERİA'DA İLHAK KARARI!
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de gasbedilen Filistin topraklarında İsrailliler için yasa dışı işgal birimleri inşasına başlandığını açıkladı.
Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, X sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki "Gush Etzion yasa dışı yerleşimi Kudüs'e bağlamanın ulusal bir görev" olduğunu öne sürdü.
Smotrich, Filistin topraklarında İsrailliler için gasbedilen "Nachal Heletz" isimli yerleşim yerinin Kudüs'ün güneyindeki "Gush Etzion"ın içerisinde yer alacağına kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı