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ABD'li bakandan 'göçmen' iddiası: "Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'den çarpıcı bir 'göçmen' iddiası geldi. Noem sınır dışı edilen bir göçmenin uçakta kendisini yediğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Sekreteri Kristi Noem, sınır dışı edilen bir göçmen hakkında çarpıcı iddia ortaya attı. Noem, bazı ABD Polis Teşkilatı (US Marshals) görevlileriyle yaptığı bir konuşmayı aktardı.

Noem’e göre, görevliler” “yamyam” olarak tanımladıkları bir göçmeni sınır dışı etmek üzere uçağa bindirdi, ancak bu kişi uçakta kendi kollarını yemeye başladı.

Noem “Geçen gün bazı federal polislerle konuştum. Bana bir yamyamı yakaladıklarını, uçağa bindirip ülkesine geri göndermek üzere olduklarını söylediler. Uçakta koltuğunda otururken kendini yemeye başlamış! Onu uçaktan indirip tıbbi müdahale yapmak mecburiyetinde kalmışlar. İşte bu kadar akıl hastası olan insanlar Amerika sokaklarında dolaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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