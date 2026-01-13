ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ülkesindeki rejim yanlısı gösterileri ABD'ye uyarı olarak nitelendirmesine tepki gösterek, "Dronlara dikkat edin" uyarısında bulundu. İran’daki protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney’in Rusya’ya kaçacağına dair iddialara atıfta bulunan Graham "Amerikan politikacılarına yaptığınız son uyarıya gelince, Moskova'nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılırken, ölü sayısı ise 646'yı buldu.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ülkesindeki rejim karşıtı protestolara tepki olarak düzenlenen rejim yanlısı gösterileri "Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarı" olarak nitelendirmesine ABD cephesinden cevap geldi.

HAMANEY'İN KAÇACAĞINI İMA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen ABD’li Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hamaney’in açıklamalarını alıntılayarak, "Ayetullah'a (Hamaney) sesleniyorum. Eskisi kadar çok konuşmuyoruz. Sizi gücendirdim mi?" diye sordu. İran’daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney’in Rusya’ya kaçacağına dair iddialara atıfta bulunan Graham, "Amerikan politikacılarına yaptığınız son uyarıya gelince, Moskova'nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" dedi. Graham, ABD’nin İran’a yapabileceği muhtemel bir saldırıyı ima ederek, "Dronlara dikkat edin" uyarısında bulundu.

"TRUMP'I KÜÇÜK DÜŞÜRENLER SONUÇLARINA KATLANACAK"

Bir diğer paylaşımında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin "Trump çok konuşuyor, onu ciddiye almayın" dediği röportajı alıntılayan Graham, "İran'ın sözde ulusal güvenlik şefinden ABD Başkanı Donald Trump hakkında oldukça provokatif bir açıklama geldi" değerlendirmesinde bulundu. Graham, Trump’ı küçük düşürücü açıklamalar yapanların bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısını yaptı.

ÖLÜ SAYISI 646'YA ULAŞTI

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

