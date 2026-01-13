Suriye ordusunun terör örgütü YPG’den temizlediği Şeyh Maksud Mahallesi’nde siviller yavaş yavaş evlerine dönerken, örgütün askeri karargah olarak kullandığı Hasan Camii ilk kez görüntülendi.

Suriye ordusunun Halep'in farklı bölgelerinde nokta operasyonlar düzenleyerek terör örgütü YPG’den arındırmasının ardından Suriyeli aileler, terörden temizlenmiş mahallelere dönüş yapıyor.

YPGli teröristler askeri karargah olarak kullanıyordu! Hasan Camii ilk kez görüntülendi

Bölgede güvenlik sağlanmış olsa da hayat henüz tam anlamıyla normale dönmüş değil. Şeyh Maksud’da dükkanların büyük bölümü kepenklerini açmazken, binaların çoğunun da ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

ASKERİ KARARGAH OLARAK KULLANILIYORDU

Öte yandan, terör örgütü YPG tarafından askeri karargah olarak kullanılan Hasan Camii ilk kez görüntülendi. Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Hasan Camii, YPG tarafından askeri nokta olarak kullanılıyor, buradan keskin nişancılarla Halep kenti ve siviller doğrudan hedef alınıyordu.

Terör sebebiyle bölge halkı için tehdit haline gelen ibadethane, Suriye ordusu tarafından düzenlenen nokta operasyonlarıyla bölgenin kademeli olarak temizlenmesinin ardından görüntülendi.

BÖLGEDE YOĞUN ÇATIŞMALAR

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG’den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG’nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

