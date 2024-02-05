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    • ABD'nin California eyaletinde sel alarmı! Acil durum ilan edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD&#039;nin California eyaletinde sel alarmı! Acil durum ilan edildi
    ABD, California, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin batısındaki California eyaletinde, yoğun nemli hava akımlarının oluşturduğu "atmosferik nehir" etkisiyle yakın geçmişteki en sert hava koşullarından birinin yaşanacağı uyarısı yapılarak, sel alarmı verildi.

    ABD'nin batı kıyısında yer alan California'ya pazar akşamı ulaşan fırtınanın etkisiyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı. Santa Barbara ve Los Angeles kentleri arasında da şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

    BBC'nin haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi uzmanları, buharlaşarak yükselen havanın rüzgarla taşındığı ve gökyüzünde yerdeki nehirlerde olduğu gibi yoğun nemli hava akımları oluşturduğu "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan fırtınanın 24 ila 36 saat aralıksız yağışa yol açacağı, bölgede bu kısa sürede bir aylık yağışın etkili olacağı tahminini paylaştı.

    8 KENTTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

    Yağış ve rüzgarların salı günü su baskını, sel ve çamur seline dönüşebileceği uyarısı yapılırken, Vali Gavin Newsom, eyalet merkezinde ve güneydeki 8 kentte acil durum ilan etti.

    Eyalet nüfusunun yüzde 94'ünün yaşadığı bölgelerde sel alarmı verildi.

    VATANDAŞLARA UYARI

    Tehlikeli ve yaşamı tehdit eden sonuçları olabilecek bir fırtınayla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Newsom, vatandaşlardan acil durum alarmı ve direktiflerine karşı tetikte olmalarını istedi.

    BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE

    Öte yandan, California'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde binlerce kişi, fırtınanın etkileri henüz görülmeden tahliye edildi. Eyalet genelinde, yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışı da beklendiği bildirildi.

    Geçen hafta da eyalet genelinde aşırı yağışlar etkili olmuş, yüksek kesimlerde sert rüzgarlar ve yoğun kar yağışı görülmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDCalifornia
    Haberler > Dünya > ABD'nin California eyaletinde sel alarmı! Acil durum ilan edildi
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