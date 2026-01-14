İran’daki protestolarda can kaybı 2 bin 600’ü aşarken, ABD’den gelen "çok sert eylem" tehdidine Tahran'dan cevap geldi. İran, bölge ülkeleri ev sahipliği yaptıkları ABD üslerini vurmakla tehdit etti.

İran, ülke genelinde rejim karşıtı protestoların kanlı bir şekilde bastırılması sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı müdahale açıklamalarıyla gerilimin zirveye çıktığı bir döneme girdi. Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, Washington’ın İran’a saldırması durumunda, “ABD’nin bölgedeki askeri üsleri vurulucak” uyarısını yaptı.

İRAN, TÜRKİYE, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞTÜ: ABD'NİN BİZE SALDIRMASINI ENGELLEYİN

Kimliğinin gizli kalması şartıyla konuşan İranlı yetkili, Tahran’ın başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinden "ABD’nin İran’a saldırmasını engellemelerini" talep ettiğini söyledi. Yetkili, "ABD İran'ı hedef alırsa, bu ülkelerdeki ABD üsleri saldırıya uğrayacaktır” dedi.

Grafik'te ABD'nin İran çevresindeki üsleri görülüyor.

ABD’nin bölgedeki önemli askeri varlıkları arasında, Bahreyn'deki 5. Filo karargâhı ve Katar'daki ABD Merkez Kuvvetler İleri Karargâhı’na ev sahipliği yapan El Udeid Hava Üssü bulunuyor. İran, nükleer tesislerine yapılan ABD hava saldırılarına misilleme olarak geçen yıl El Udeid’i füzelerle hedef almıştı.

TÜRKİYE'DE ÜSLER ASKERİ FAALİYET GÖSTERİYOR MU?

Diğer taraftan, Türkiye'de artan Amerikan karşıtlığı dönemlerinde "İncirlik'e el konsun, Amerika defolsun" sloganıyla özdeşleşen İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın adı, 18 Nisan geçen yıl değiştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bu değişikliği bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında duyurarak, "İncirlik’te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Bu isim değişikliği, teknik olarak İncirlik'in artık bir tanker üssü yerine jet üssü olarak kullanıldığı gerçeğini yansıtıyordu.

ABDnin operasyon sinyalinin ardından İrandan bölge ülkelere tehdit: ABD üslerini vururuz!

"ÜSSÜN ASIL SAHİBİ TÜRKİYE, ABD KİRACI"

Ancak, üssün isminin değiştirilmesi kararı aynı zamanda siyasi bir mesaj da taşıyordu. ABD'nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e yakınlığıyla stratejik öneme sahip bu üsteki varlığına rağmen, bu bölgelerdeki politikalarında Türkiye karşıtı bir strateji izlemesi dikkat çekiyor. Türkiye, kendi topraklarındaki bir üssün ulusal güvenliğini tehdit edecek amaçlarla kullanılmasını kabul edilemez buluyor.

Bu bağlamda Ankara, isim değişikliği ile Washington'a "Üssün asıl sahibi benim ve sen kiracısın" mesajını net bir şekilde iletmeyi amaçladı. Bu mesajın ABD tarafından anlaşılmaması durumunda ise, üsse el konulması seçeneğinin de gündeme gelebileceği belirtilmişti.

TRUMP'TAN "ÇOK SERT EYLEM" TEHDİDİ

CBS News’e konuşan Trump, İran’ın protestocuları idam etmesi durumunda "çok sert bir eylem" göreceklerini belirterek, "Eğer onları asarlarsa, bazı şeyler göreceksiniz" açıklamasını yaptı.Trump ayrıca İranlıları protestolara devam etmeye ve kurumları ele geçirmeye çağırdı, "Yardım yolda" dedi ancak detay vermekten kaçındı.

KANLI BİLANÇO ARTIYOR

1979 İslam Devrimi’nden bu yana rejimin karşılaştığı en büyük meydan okumalardan biri olarak görülen ülke çapındaki protestolarda, bilançonun ağırlığı artıyor. ABD merkezli HRANA insan hakları grubu, şimdiye kadar 2 bin 403 protestocu ve 147 hükümetle bağlantılı kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olaylarda tutuklananların sayısının 18 bin137’ye ulaştığı bildirilirken, İran Baş Yargıcı yakalanan protestocuların yargılanması ve cezalandırılması sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karaj şehrindeki protestolarla bağlantılı 26 yaşındaki Erfan Soltani'nin çarşamba günü idam edileceği rapor edildi. İnternet kesintisi nedeniyle bu rapor bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

BÖLGESEL DİPLOMASİ VE İNTERNET KESİNTİSİ

Artan gerilim, İran ile bölgesel müttefikler arasında diplomatik trafiği de yoğunlaştırdı. İran devlet medyası, İran'ın üst düzey güvenlik organı başkanı Ali Laricani'nin Katar Dışişleri Bakanı ve Arakçi'nin ise Emirlik ve Türk mevkidaşlarıyla görüştüğünü bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi'nin ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile direkt temasları askıya alması ise tansiyonun ne denli yükseldiğini gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bilgi akışının internet kesintisi nedeniyle ciddi ölçüde engellenmesi, olayların gerçek boyutunun anlaşılmasını zorlaştırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü vatandaşlarına Türkiye veya Ermenistan üzerinden kara yoluyla derhal İran’ı terk etme çağrısında bulunmuştu.

