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    • - Güncelleme Tarihi:

    ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İran destekli gruplar, ABD ordusunun Suriye'nin Deyrizor şehrindeki üssüne roketlerle saldırıda bulundu.

    ABD&#039;nin Suriye&#039;deki üssüne roketli saldırı!
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor’da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

    ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerden birini hedefine ulaşmadan havada imha etti, biri ise üssün çevresindeki sivil yerleşime düştü.

    Roketin sivil yerleşime düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

    ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Haseke ve Deryrizor’da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla hedef alınıyor.

    Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDSuriyeİran
    Haberler > Dünya > ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı!
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